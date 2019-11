Jettingen (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 1030 in Jettingen (Landkreis Böblingen) ist ein Lastwagenfahrer schwer verletzt worden. Der Mann sei von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreit und in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 42-Jährige hatte laut Polizeiangaben aus bisher ungeklärter Ursache an einem Kreisverkehr die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. So fuhr er mit dem Lkw über den Kreisverkehr und durchbrach eine Leitplanke, ehe er in einer Böschung zum Stehen kam. Der Gesamtschaden belaufe sich auf rund 100 000 Euro. Die Bergungsmaßnahmen dauerten am Mittwochfrüh noch an.