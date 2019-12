Immenstedt (dpa/lno) - Ein Pferd ist auf der Bundesstraße 200 bei Immenstedt (Kreis Nordfriesland) bei einem Zusammenprall mit einem Auto gestorben. Das Tier war am Samstag dem Fahrer oder der Fahrerin nach bisherigen Erkenntnissen vor das Auto gelaufen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Zusammenprall konnte nicht mehr verhindert werden. Wo das Pferd herkam, war zunächst unklar. Ob sich Menschen bei dem Unfall verletzten, konnte die Polizei ebenfalls nicht sagen. Die B200 musste für etwa eine Stunde in beide Richtungen gesperrt werden.