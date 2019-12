Stuttgart (dpa/lsw) - Plötzlich auftretendes Glatteis hat am Samstag zu mehreren Unfällen geführt. Bei Illingen im Enzkreis starb eine 23-jährige Autofahrerin. Wie die Polizei mitteilte, war sie am Morgen auf der B10 in Richtung Vaihingen unterwegs als ihr Wagen wegen Eisglätte und unangepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn kam und mit einem entgegenkommenden Wagen zusammenprallte.

Der 52 Jahre alte Fahrer sowie drei Mitfahrer des entgegenkommenden Autos wurden leicht verletzt. Die Unfallverursacherin wurde nach Polizeiangaben aus ihrem Pkw geschleudert. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Klinik. Dort starb die junge Frau wenige Stunden später.

Glatteis hatte sich vor allem in Senken, Kurven und auf Brücken gebildet. Ebenfalls im Enzkreis prallte ein Autofahrer am Samstagmorgen gegen einen Baum als er in einer Kurve von der Fahrbahn abkam - er wurde leicht verletzt. Ein Fahrradfahrer fiel vom Rad und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Ein weiterer Autofahrer kam beim Überqueren einer Brücke von der Straße ab und rutschte in den Bach - er blieb unverletzt.