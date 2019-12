Mühlacker/Illingen (dpa/lsw) - Plötzlich auftretendes Glatteis hat in Senken, Kurven und auf Brücken zu mehreren Unfällen in der Nähe von Mühlacker und Illingen (Enzkreis) geführt. Nach Angaben der Polizei prallte ein Autofahrer am Samstagmorgen gegen einen Baum als er in einer Kurve von der Fahrbahn abkam - er wurde leicht verletzt. Ein Fahrradfahrer fiel vom Rad und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Ein weiterer Autofahrer kam beim Überqueren einer Brücke von der Straße ab und rutschte in den Bach - er blieb unverletzt.