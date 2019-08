Hutthurm (dpa/lby) - Mit schwerem Gerät haben Experten vom Abschleppdienst versucht, einen Lastwagen zu bergen, der seit Tagen eine Straße in Niederbayern blockiert. Ob die Bergung im dritten Anlauf gelinge, sei ungewiss, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.

Der ortsunkundige Fahrer des Lastwagens war am Dienstagnachmittag in die für das Gespann "viel zu enge Straße" gefahren und an einer Leitplanke hängengeblieben. Auf seiner Fahrt hatte er sich auf sein Navigationsgerät verlassen. Zwei Bergungsversuche scheiterten.

Am Freitagvormittag hatten zwei Abschleppunternehmen mit rund 15 Helfern in der Straße bei Hutthurm mit den Vorbereitungen für die Bergung begonnen. Oberhalb des Lastwagens baggerten die Spezialisten eine Plattform in den Hang. Auf dieser sollten dann zwei Bagger abgestellt werden, um den Lkw mit Stahlseilen aus seiner derzeitigen Position zu ziehen, erklärte der Sprecher. Dafür mussten mehrere Bäume gefällt werden.

Das Gespann stand auf einer Straße am Hang, der Lkw drohte auf darunter liegende Gleise abzurutschen. Die Schienen konnten zunächst nicht befahren werden. Auf der Strecke verkehrt etwa die Ilztalbahn, die am Wochenende, an Feiertagen und mit Sonderzügen auch werktags unterwegs ist. Ob der erste Zug am Samstag wieder starten kann, sei unklar, sagte ein Sprecher Ilztalbahn.

Auswirkungen hatte der Vorfall auch für die Anwohner von vier durch den Lkw nicht mehr zugänglichen Häusern. Alle Bewohner seien zum Zeitpunkt des Unfalls außer Haus gewesen und hätten ihre Autos somit abseits geparkt, sagte der Polizeisprecher. Während der Bergung gebe es aber selbst zu Fuß keinen Zugang mehr zu den Häusern.