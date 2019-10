Salzgitter (dpa/lni) - Die Autobahn 7 ist bei Salzgitter wegen einer Fahrbahnabsenkung bis mindestens Montagabend in beide Richtungen gesperrt worden. Betroffen ist das etwa sechs Kilometer lange Stück zwischen der Anschlussstelle Derneburg und dem Dreieck Salzgitter. Am Montag soll die schadhafte Stelle ausgefräst und neu aufgetragen werden, hieß es am Sonntag von der Autobahnpolizei in Hildesheim.

Die ungeplante Vollsperrung sorgte zum Start in die Herbstferien in Niedersachsen am Samstag auf den Ausweichstraßen für lange Staus. "Es war etwas chaotisch", sagte ein Polizeisprecher. Am Sonntag blieb die Lage am Vormittag zunächst entspannt. Am Nachmittag hieß es dann Nerven bewahren: Auf der A7 in Richtung Norden gab es sieben Kilometer Stau ab Bockenem, in Richtung Süden sah es nur geringfügig besser aus.

Bei dem Fahrbahnschaden handelt es sich um eine sogenannte Bodenwelle bei Derneburg, die etwa 20 Zentimeter tief ist. Die gefährliche Stelle sei am Samstagmorgen von Autofahrern gemeldet worden und vermutlich eine Folge von Brückenbauarbeiten an dieser Stelle vor einem Jahr. Der Unterbau gebe seitdem noch ab und zu noch nach, sagte der Polizeisprecher. Mit der Reparatur könne erst am Montag begonnen werden, weil dafür Bitumen benötigt werde und die Produktion in dem Werk, aus dem der Stoff bezogen werde, für das Wochenende heruntergefahren worden sei.

Die A7 wird in Südniedersachsen seit längerem in großem Rahmen ausgebaut. "Das Nadelöhr haben wir noch mindestens zwei Jahre", sagte der Polizeisprecher. Eine Entspannung seit derzeit nicht absehbar.