Hohenwarte (dpa/sa) - Ein neuer Radweg entsteht im Jerichower Land. Für die Strecke zwischen Lostau und Hohenwarthe (Landkreis Börde) haben am Dienstag die Bauarbeiten begonnen, wie das Verkehrsministerium in Magdeburg mitteilte. "Das Vorhaben wird die Verkehrssicherheit in diesem Bereich deutlich erhöhen, weil Radfahrer nicht mehr die Straße nutzen müssen", erklärte Minister Thomas Webel (CDU). Der rund drei Kilometer lange Radweg führe an der Elbe entlang unter der Autobahnbrücke der A2 (Berlin-Hannover) hindurch. Am 30. Oktober soll die Strecke fertig sein. 2021 soll der Radweg um 800 Meter verlängert werden.

