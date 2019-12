Hohenstein-Ernstthal (dpa/sn) - Ein 32-Jähriger ist in seinem Auto mitten auf der Straße in Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau) eingeschlafen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, stand der Mann unter Alkoholeinfluss. Gegen halb fünf Uhr morgens entdeckte eine Gruppe das Auto mit dem schlafenden Insassen. Weil sie sich Sorgen machten, weckten sie den Mann, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Als sie bemerkten, dass er alkoholisiert war, nahmen sie dem 32-Jährigen den Schlüssel ab und informierten die Polizei. Die Beamten stellten einen Alkoholwert von 1,7 Promille fest. Die Polizei ermittelt wegen nun wegen Trunkenheit im Verkehr.