Mainz/Wiesbaden (dpa) - Die Sperrung der Theodor-Heuss-Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden ist am Montagmorgen für viele Fahrer zur Geduldsprobe geworden. Insgesamt 45 Kilometer Stau habe es im Berufsverkehr rings um Mainz gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Zu Beeinträchtigungen kam es im gesamten Bereich der beiden Ausweichrouten über die A643 und die A60. Auch auf den Autobahnzubringern der A63 und der B9 stockte der Verkehr.

Neben der Sperrung verschärften noch mehrere Unfälle die Situation. Dadurch sei der Verkehr in einigen Fällen ganz zum Erliegen gekommen, sagte der Sprecher. "Teilweise mussten Fahrzeuge abgeschleppt werden und solange musste natürlich ein Fahrstreifen gesperrt werden." Eine andere Auswirkung der Sperrung: "Der Berufsverkehr hat deutlich früher eingesetzt." Schon ab 6 Uhr sei viel los gewesen. "Die Gesamtsituation war heute Morgen nicht wünschenswert."

Wegen Sanierungsarbeiten ist die Theodor-Heuss-Brücke über den Rhein zwischen Mainz und Wiesbaden seit Sonntag für Autos, Lastwagen und Motorräder gesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich vier Wochen dauern.

Fußgänger, öffentliche Busse und Fahrradfahrer dürfen in der Zeit über die Brücke. Außerdem gibt es eine Ausnahmeregelung zum Beispiel für Dienste, die bei einem Hausnotruf alarmiert werden. Das gelte analog zu Krankenwagen und Sanitätern, teilte die Stadt Mainz mit. Auch der Dienst "Essen auf Rädern" dürfe die Querung in Richtung Hessen passieren, damit das Essen warm und zur gewohnten Zeit ankommen. Der Rückweg führe aber beispielsweise über die Schiersteiner Brücke. Keine Ausnahme gibt es für Pflegedienste. "Dies wurde von den Städten Mainz und Wiesbaden so festgelegt."

Ausnahmen kann es außerdem für Fastnachter geben. Bislang gab es auf Mainzer Seite der Stadt zufolge zehn Genehmigungen. Zehn Fastnachter dürften also teils mehrfach zu später Stunde an verschiedenen Tagen die Brücke nutzen, "um ihre engen Auftritte auf unterschiedlichen Bühnen zu erreichen". Fälle, bei denen dieser Zeitdruck nicht vorhanden sei, seien abgelehnt worden. Auf rechtsrheinischer Seite liegen die zu Wiesbaden gehörenden früheren Mainzer Stadtteile Kastel, Kostheim und Amöneburg, die aber vor allem an Fastnacht eine sehr enge Beziehung zu Mainz haben.