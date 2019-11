Hermsdorf/Gera (dpa/th) - Wegen gravierender Mängel an ihrem Reisebus haben 31 Touristen aus Frankreich eine Bauhaus-Tour in Thüringen per Taxi fortsetzen müssen. Wie die Autobahnpolizei am Donnerstag informierte, musste der Bus nach einer Kontrolle aus dem Verkehr gezogen werden. Nicht nur die Hydraulik war gestört, auch hat den Angaben nach ein Ausfall der Lenkanlage gedroht. Die Insassen hätten am Dienstag zunächst noch ein Ziel in Gera besucht, durften dann aber nicht mit dem Bus weiterreisen. Sie wurden per Taxi in ihr Hotel nach Weimar gebracht. Die Reisefirma müsse sich nun wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung verantworten, hieß es.