Usedom (dpa/mv) - Ein 25 Jahre alter Motorradfahrer hat sich auf Usedom eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert, um sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Am Dienstagnachmittag war der Mann einer Funkstreifenbesatzung in Heringsdorf aufgefallen, weil er auf dem Hinterrad und augenscheinlich zu schnell fuhr, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.