Deutschlands Infrastruktur ist marode. Die Regierung will das ändern und gibt dafür so viel Geld aus wie nie – allerdings auch für neue Fernstraßen.

Von Vivien Timmler, Berlin

Ein bisschen was geht immer. 21 Millionen Euro haben die Haushaltspolitiker des Bundestages noch umgeschichtet, bevor sie am Mittwoch den größten Investitionsetat des Bundes beschlossen haben: den Verkehrsetat. Die Bundesregierung will im kommenden Jahr eine Rekordsumme in Deutschlands Straßen und Schienen investieren: fast 50 Milliarden Euro. Dafür, dass eigentlich kein Geld da ist, ist dann doch ganz schön viel Geld da. Die Frage ist nur: Hat Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) es auch richtig verteilt?