Haselünne (dpa/lni) - Fünf Menschen sind bei einer Kollision auf einer Landstraße im Emsland schwer verletzt worden, darunter zwei Kinder. Ein 18-Jähriger war am Mittwochnachmittag vor einer Kurve bei Haselünne mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten, möglicherweise verlor er die Kontrolle, weil er zu schnell fuhr, wie die Polizei in Lingen am Donnerstag mitteilte. Im entgegenkommenden Auto saßen ein 41-Jähriger und eine 39-Jährige sowie zwei Kinder im Alter von 7 und 10 Jahren. Alle vier wurden ebenso wie der 18-Jährige mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.