Hasborn (dpa/lrs) - Bei einem Unfall auf der A1 sind am Sonntag alle fünf Insassen des Wagens schwer verletzt worden - einer von ihnen starb noch am Unfallort. Ein 34 Jahre alte Fahrer sei nahe der Anschlussstelle Hasborn vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf der feuchten Straße ins Schleudern gekommen, teilte die Polizei mit. Der Wagen, der in Richtung Trier unterwegs war, überschlug sich und stieß gegen die Mittelschutzplanke, wo er "total beschädigt" zum Stehen kam.

Ein 37-Jähriger erlitt so schwere Kopfverletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Fahrer, der Beifahrer und die anderen beiden Insassen - im Alter von 31 und 34 Jahren - wurden mit schweren Verletzungen in Kliniken gebracht. Die Autobahn war nach dem Unfall am Sonntagmittag fünfeinhalb Stunden in Richtung Trier gesperrt.