Magdeburg (dpa/sa) - Autofahrer müssen sich von Montagmorgen an auf längere Fahrtzeiten zwischen Harzgerode und Mägdesprung (Landkreis Harz) einstellen. Grund ist die Vollsperrung der Landesstraße 235, wie das Verkehrsministerium in Magdeburg mitteilte. Der Verkehr wird über die Bundesstraßen 185 und die 242 über Alexisbad umgeleitet. Grund seien Sicherungsarbeiten an der Felsböschung. Die Bauarbeiten sollen bis November dauern. Insgesamt werden dem Ministerium zufolge rund 1,2 Millionen Euro in die Arbeiten investiert.