Hannover (dpa/lni) - Das Wirtschaftsministerium in Hannover will dem Mangel an Lokführern entgegenwirken. Derzeit werde geprüft, wie die Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) besser bei der Ausbildung und Qualifizierung unterstützt werden könnten, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit. Das gelte auch für die Suche nach möglichen Quereinsteigern aus dem In- und Ausland. Für Projekte zur Integration von Langzeitarbeitslosen und Migranten in den Arbeitsmarkt stünden entsprechende Mittel bereit. Die Zahl der Zugausfälle und Verspätungen in den ersten fünf Monaten des Jahres nannte er "besorgniserregend". In 42 Prozent der Fälle seien fehlende Lokführer die Ursache gewesen.