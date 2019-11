Hannover (dpa) - Niedersachsens Winterdienste sind für den nahenden Winter und glatte Straßen gerüstet. Insgesamt stünden Lagerkapazitäten für rund 150 000 Tonnen Streusalz zur Verfügung, teilte die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit. Im vergangenen Jahr wurden nur knapp 57 000 Tonnen benötigt. Mehr als 600 Streufahrzeuge sollen auf den Landstraßen und Autobahnen des Bundeslandes unterwegs sein. Eine Situation wie vor zehn Jahren, als es zu Engpässen bei der Salzversorgung kam, sei nicht zu erwarten, sagte eine Sprecherin der Straßenbaubehörde. Sobald die Lager in der Wintersaison zu weniger als 80 Prozent gefüllt sind, werde nachbestellt.

Auch in Hannover liegt dieses Jahr wieder mehr Streugut in den Lagern als in den letzten Jahren benötigt wurde. "In den letzten zwei Jahren sind von je 6000 Tonnen Salz nur rund 500 Tonnen verbraucht worden", sagte Stefan Altmeyer vom Zweckverband Abfallwirtschaft der Region Hannover. Prinzipiell wolle man aber in der Stadt mehr auf Split setzen, wovon 3500 Tonnen bereit lägen: "Split ist weniger umweltschädlich als Salz, außerdem bleibt es liegen und man muss nicht so oft nachstreuen."

Die Salzmengen für den Winterdienst sind sowohl im Bundesland als auch in der Landeshauptstadt seit mehreren Jahren konstant. Trotzdem bemerkt Stefan Altmeyer, dass in Hannover immer weniger Streugut benötigt wird: "Man merkt deutlich, dass die Winter in den letzten Jahren wärmer geworden sind."