Hannover (dpa/lni) - Der regionale Bahnverkehr in Niedersachsen wird zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember mit neuen Linien und zusätzlichen Fahrten verbessert. Wichtigste Neuerung ist die Einführung einer stündlich verkehrenden Regionalexpress-Linie zwischen Osnabrück, Münster und dem Ruhrgebiet bis Düsseldorf. Das teilte die Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) am Donnerstag mit. Abgeschafft werden in Osnabrück die langen Wartezeiten beim Umstieg zwischen den Regionalzügen aus dem Ruhrgebiet und Richtung Bremen. Zusätzliche Nachtverbindungen gibt es an den Wochenenden zwischen Hannover und Bremen.