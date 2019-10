Hannover/Göttingen (dpa/lni) - Mehrere Menschen sind am Samstag bei schweren Autounfällen in Niedersachsen ums Leben gekommen oder schwer verletzt worden. In Hannover sind zwei 27-Jährige auf dem Westschnellweg gestorben, wie die Polizei mitteilte. Ein 63-jähriger Mann schwebt nach einem Unfall auf der A7 in Göttingen in Lebensgefahr.

Bei dem Unfall in Hannover ist die 27 Jahre alte Fahrerin aus zunächst ungeklärter Ursache in der Nacht zum Samstag auf den Grünstreifen des Westschnellweges geraten, danach auf nasser Fahrbahn ins Schleudern gekommen und schließlich gegen einen Ampelmast geprallt. Dadurch schleuderte der Wagen auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte ein Laster mit dem Auto. Die Autofahrerin und ihr gleichaltriger Beifahrer kamen beide ums Leben. Eine 25-Jährige auf der Rückbank wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt.

In Göttingen kam ein 63-jähriger Mann aus bislang ungeklärter Ursache am Samstagmorgen von der Fahrbahn ab, durchbrach die Außenschutzplanke und landete auf einem Acker, wie die Polizei mitteilte. Als die Polizei eintraf, war der 63-Jährige leblos und in seinem Wagen eingeklemmt. Er wurde vor Ort wiederbelebt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Er schwebt in Lebensgefahr.

Bereits am Freitagabend kam es zu einem tragischen Unfall: Auf der Rückfahrt von einem Klassentreffen in einer Gaststätte ist ein 72-Jähriger bei einem Autounfall in der Nähe von Verden ums Leben gekommen. Der Mann wollte mit seinem Wagen den Parkplatz der Gaststätte in Langwedel verlassen und nahm einem anderen Autofahrer die Vorfahrt. Dabei fuhr ein 34-jähriger Fahrer am Freitagabend in die Fahrerseite des Autos des Senioren. Der 72-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die Gäste des Klassentreffens wurden seelsorgerisch betreut.