Initiative will 400 neue Lkw-Parkplätze schaffen

Hannover (dpa/lni) - Dank einer neuen Initiative sollen in Niedersachsen bis zum kommenden Jahr 400 neue Lkw-Parkplätze auf Firmengeländen entstehen, die die Parkplätze entlang der Autobahnen entlasten. Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) zeichnet das Projekt des Transportgewerbe-Versicherers Kravag heute in Hannover aus und übergibt eine Förderzusage. Der Versicherer hat bereits eine App gestartet, über die Lkw-Fahrer sich gegenseitig freie Stellplätze melden können und die Fahrern anzeigt, wo in der für sie erreichbaren Umgebung noch Plätze frei sind.