Hannover (dpa/lni) - Bei einem Verkehrsunfall in der Innenstadt von Hannover sind drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Ein 40 Jahre alter Autofahrer habe an einer Kreuzung nach links abbiegen wollen, dabei sei er frontal mit dem Wagen eines 51-Jährigen zusammengestoßen, teilte die Polizei am Montag mit. Der 51-Jährige erlitt bei dem Unfall am Sonntag schwere Verletzungen, seine 58 Jahre alte Beifahrerin und der 40-Jährige wurden leicht verletzt. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge bemerkte der 40-Jährige zu spät, dass ihm der Wagen des 51-Jährigen entgegenkam und Vorfahrt hatte. Ein Notarzt versorgte die Verletzten, die dann ins Krankenhaus kamen.