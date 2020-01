Hannover (dpa/lni) - Die Landesregierung will Bus und Bahn in Niedersachsen attraktiver für Auszubildende machen. Ziel sei ein günstiges Azubi-Ticket, "was die jungen Leute motiviert, den öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen", sagte eine Sprecherin von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Freitag in Hannover. "Das ist aus Umweltschutzgründen wichtig, aber auch im Hinblick auf Arbeitsplätze und Fachkräftesicherung." Als Orientierung könne das Semesterticket für Studierende dienen.

Für Details zur Ausgestaltung und Finanzierung eines Azubi-Tickets sei es noch zu früh. So blieb etwa offen, ob jeder Azubi das Ticket vom Arbeitgeber erhalten soll oder es selbst kaufen müsste.

Das Wirtschaftsministerium erklärte, das Ticket solle regional übergreifend gelten, aber nicht zwingend landesweit in Niedersachsen. Ein Azubi müsse nicht jederzeit vom Harz bis an die Nordsee fahren können, sagte ein Ministeriumssprecher. "Die Überlegung ist so, dass wir noch in diesem Frühjahr ein Modell vorstellen können."

FDP-Wirtschaftspolitiker Jörg Bode warf der Regierung vor, bisherige Bemühungen um ein Ein-Euro-Ticket für Azubis sowie eine kostenfreie Beförderung von Schülern nicht unterstützt zu haben. Der Wirtschaftsausschuss berate darüber seit einem Jahr. "Von daher kann man die jetzigen Aussagen des Ministerpräsidenten leider nicht ernst nehmen", sagte Bode.

Im vergangenen Jahr hatte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) ein Azubi-Ticket für einen Euro pro Tag gefordert, das in Straßenbahnen, Bussen und Regionalzügen gilt. Auch die Grünen hatten im Landtag ein Ein-Euro-Ticket für Schüler und Auszubildende ins Gespräch gebracht.