Hannover (dpa/lni) - Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) hat zurückhaltend auf Pläne von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) zur Öffnung von Busspuren unter anderem für Elektro-Tretroller reagiert. "Busspuren lassen den öffentlichen Nahverkehr besser fließen und sollen ihn somit attraktiver machen - ich bin daher zurückhaltend, was die grundsätzliche Öffnung der Busspur für weitere Verkehrsteilnehmer, beispielsweise für E-Scooter angeht", sagte Althusmann am Montag. "Hier wäre ich zunächst an den Ergebnissen entsprechender Pilotprojekte wie etwa in Düsseldorf interessiert."