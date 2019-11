Hannover (dpa/lni) - Niedersachsen fördert im kommenden Jahr 81 kommunale Straßenausbauten mit 75 Millionen Euro. Das Förderprogramm helfe den Kommunen, bestehende Straßen in Stand zu halten und auch neue Radwege oder Brücken anzulegen, sagte Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) am Freitag. Auch das Beseitigen von Unfallschwerpunkten sowie der Bau von Kreisverkehren oder Ampeln werde bezuschusst, ebenso wie die technische Sicherung von Bahnübergängen, an denen es bislang weder Blinklichter noch Schranken gab.