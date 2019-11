Hamm (dpa/lnw) - Ein Tiefkühllieferant ist mit seinem Lastwagen in Hamm verunglückt und dabei schwer verletzt worden. Der 52-Jährige fuhr am Montagabend aus bisher unbekannter Ursache mit seinem Lkw in einen am Fahrbahnrand abgestellten Sattelauflieger, wie die Polizei in der Nacht zu Dienstag mitteilte. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Sein Laster war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 13 000 Euro.