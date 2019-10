Hamburg (dpa/lno) - Ein 4,6 Kilometer langes neues Teilstück der Bundesstraße 75 bindet den Hamburger Süden nun an die Innenstadt an. Bei einer feierlichen Zeremonie haben am Mittwoch Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), das Bahn-Vorstandsmitglied Ronald Pofalla und der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Enak Ferlemann, den Straßenabschnitt im Stadtteil Wilhelmsburg symbolisch durch das Durchschneiden eines Bandes freigegeben. Damit ist die frühere Wilhelmbsburger Reichsstraße Geschichte. "Die Verlagerung der Verkehrsachse verringert die Lärmbelastung für die Bürger in Wilhelmsburg und schafft neuen Raum für lebenswerte Stadtteile", sagte Tschentscher. Von Montag an soll dann der Durchgangsverkehr rollen - zuvor werden über das lange Feiertagswochende noch Restarbeiten erledigt.

Die vierspurige Straßenabschnitt ist nach mehr als sechs Jahren Bauzeit fertig gestellt worden und ersetzt die bisherige Wilhelmsburger Reichsstraße, die den Stadtteil in zwei Hälften zerschnitt. Durch den Straßenneubau direkt neben Bahngleisen wurden zwei Verkehrswege auf einer Trasse gebündelt. Die freigewordenen Straßenflächen sollen als weitere Grünflächen in den Inselpark eingebettet oder im Norden des Stadtteils für Wohnungsbau genutzt werden. Die neuen, breiteren und gesetzlichen Vorschriften entsprechenden Fahrstreifen sowie ein Standstreifen sollen Autofahrern mehr Sicherheit bieten.