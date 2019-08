Hamburg (dpa/lno) - Bevor sich Autofahrer in Hamburg oder mit Ziel Hansestadt hinter das Steuer setzen, kann ein Blick auf Hamburgs Baustellenkarte im Internet lohnen. Hier sind Baustellen auf allen Hauptverkehrsstraßen sowie auf denjenigen Bezirksstraßen erfasst, die im Verkehrsfluss zu Beeinträchtigungen führen können, wie die Projektentwickler der Karte am Montag in Hamburg berichteten. Rund 100 Baumaßnahmen seien derzeit erfasst, sagte die IT-Projektexpertin Stefanie Schütte vom Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG). "Es ist ein wachsendes System."