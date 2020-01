Hamburg (dpa/lno) - Beim Zusammenprall einer U-Bahn mit einem umgestürzten Baum sind am Donnerstag in Hamburg vier Menschen verletzt worden. Drei von ihnen leicht, wie die Hochbahn mitteilte. Die Feuerwehr brachte alle Fahrgäste aus der Bahn der Linie U1. Der Betrieb auf zwei U-Bahnstrecken musste daraufhin am Vormittag eingestellt werden. Nach Angaben der Hochbahn fuhr die U1 zwischen Wandsbek-Markt und Farmsen nicht mehr. Am Mittag wurde die gesperrte Strecke auf den Bereich zwischen Wandsbek-Gartenstadt und Farmsen verkürzt. Es wurde Ersatzverkehr eingerichtet. Auch die U3 konnte zwischen Wandsbek-Gartenstadt und Barmbek vorübergehend nicht mehr eingesetzt werden.