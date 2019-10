Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger setzen sich zehntausendfach mit Anzeigen gegen Falschparker zur Wehr. So wurden in den ersten acht Monaten dieses Jahres bereits 27 162 Mal Verstöße gegen Halte- und Parkverbote von Dritten - also nicht von der Polizei oder dem Landesbetrieb Verkehr - angezeigt, wie aus der Senatsantwort auf eine Kleine Anfrage des Grünen-Abgeordneten Martin Bill hervorgeht. Das waren fast so viele wie im gesamten Vorjahr.

"Über die Parkverstöße ärgern sich offenbar viele Hamburgerinnen und Hamburger - einige sogar so stark, dass sie zum Handy greifen und Anzeige erstatten", sagte Bill. Parkverstöße seien aber kein Kavaliersdelikt. Die "erschreckend hohe Zahl von Anzeigen" mache deutlich: "Wir brauchen dringend mehr Rücksicht im Straßenverkehr."