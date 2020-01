Hamburg (dpa/lno) - Fahrgäste der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) können nun auch in 16 vollelektrisch angetriebenen Bussen Platz nehmen. Am Montag hat der Hersteller die Exemplare des Typs Mercedes-Benz eCitaro offiziell an die VHH-Geschäftsführung übergeben. "Was wir bisher von dem Fahrzeug gesehen haben, macht einen guten Eindruck", sagte Geschäftsführer Toralf Müller. Die VHH betreiben 160 Linien in der Metropolregion Hamburg und haben rund 550 Busse im Einsatz.

Die E-Solobusse sind den Angaben zufolge 12 Meter lang und haben drei Türen. Ihre Höchstgeschwindigkeit liegt bei 80 Stundenkilometern. Die Fahrbatterien sind auf dem Dach und im Heck untergebracht und speichern Energie für eine Reichweite von 170 Kilometern. Ende des Jahres sollen 17 Gelenkbusse des gleichen Typs folgen. Auf dem Bergedorfer VHH-Betriebshof sind eine E-Buswerkstatt sowie die Ladeinfrastruktur in Betrieb.

Ein Auftrag dieser Größenordnung für vollelektrisch angetriebene Stadtbusse sei noch nicht alltäglich, sagte Rüdiger Kappel, Vertriebsleiter Busflotten bei Daimler. Die VHH gehörten zu den Pionieren für die Elektromobilität im öffentlichen Personennahverkehr in Deutschland. Hamburg will von diesem Jahr an nur noch emissionsfreie Busse kaufen und die Busflotten bis 2030 komplett umrüsten.

Beim Hersteller MAN haben die VHH 17 Modelle mit ebenfalls 12 Metern Länge bestellt. Ein E-Bus des Herstellers wird im Liniennetz, darunter in Bergedorf und Norderstedt (Schleswig-Holstein), bereits getestet.