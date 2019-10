Hamburg (dpa/lno) - Von Montag (21.10.) an ist die U-Bahnlinie U1 (blau) in Hamburg wieder uneingeschränkt auf ihrer Strecke unterwegs. Von Betriebsbeginn an solle die U1 wieder zwischen den Haltestellen Wandsbek-Gartenstadt und Berne fahren, teilte die Hamburger Hochbahn als Betreiber am Donnerstag mit. Die neue Station Oldenfelde, die zwischen den Stadtteilen Farmsen und Berne liegt, solle planmäßig zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember eröffnet werden. Die Bauarbeiten hierfür waren im Februar 2018 gestartet. Die U1 fährt zwischen Norderstedt und Ohlstedt/Großhansdorf.

Die Sperrung des Streckenabschnitts seit Anfang Oktober wurde nicht nur für Gleisbauarbeiten genutzt, sondern nach Hochbahn-Angaben auch dafür, Oldenfelde an das elektronische Stellwerk anzuschließen. Unter anderem mussten die bestehenden Signale neu positioniert werden. Das kommende Wochenende werde für Sicherheitstests auf der Strecke genutzt. Die Arbeiten lägen im Zeitplan, bilanzierte die Hochbahn.

Durch die neue Haltestelle können rund 5000 Anwohner erstmals das Schnellbahnnetz fußläufig erreichen, wodurch sich ihre Fahrtzeit zum Hauptbahnhof um bis zu 21 Minuten verkürzen soll. Außerdem gibt es für Pendler eine Bike&Ride-Anlage mit rund 240 Stellplätzen. Die Hochbahn investiert rund 20 Millionen Euro in die Haltestelle.