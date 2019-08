Hamburg (dpa/lno) - Mit seinem Vorstoß zu kostenlosen Schülertickets für Busse und Bahnen ist Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) bei Opposition und grünem Koalitionspartner auf Kritik gestoßen. Grünen-Fraktionschef Anjes Tjarks nannte den Vorschlag nicht zielführend. Zwar verfügten die Schüler über kein eigenes Einkommen. Allerdings seien sie die Gruppe mit dem höchsten Radverkehrsanteil in der Stadt. Daher werde mit der Kostenfreiheit nicht "der Umstieg vom Auto in den Bus, sondern vom Rad in den Bus gefördert." Ausschlaggebend für Tarifüberlegungen müsse das Familieneinkommen sein, forderte Tjarks.