Hamburg (dpa/lno) - Vor der vollständigen Inbetriebnahme des A7-Lärmschutztunnels in Hamburg-Schnelsen muss die Autobahn an drei Wochenenden gesperrt werden. Die erste Sperrung am Wochenende 16. bis 18. August betrifft nur die Fahrbahn in Richtung Flensburg/Kiel beziehungsweise Heide (zur A23), und zwar zwischen Stellingen und Schnelsen beziehungsweise Eidelstedt. In der Zeit soll auf rund fünf Autobahnkilometern vor und hinter dem Tunnel offenporiger Asphalt eingebaut werden, der besonders lärmmindernd ist, wie das Baukonsortium Via Solutions Nord am Freitag mitteilte.