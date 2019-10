Hamburg (dpa/lno) - Die Sperrung der Autobahn 7 (A7) in Hamburg-Schnelsen ist am Montagmorgen aufgehoben worden. Die Straße sei sogar etwas früher als geplant wieder freigegeben worden, sagte ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale. Die Bauarbeiten an einem Lärmschutzdeckel seien ohne größere Komplikationen verlaufen. Aufgrund der Inbetriebnahme einer Röhre des Lärmschutzdeckels war die A 7 vom Dreieck Hamburg-Nordwest bis zur Anschlussstelle Schnelsen-Nord seit dem Freitagabend gesperrt. Ein größeres Verkehrschaos am Wochenende blieb aus.