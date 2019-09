Hamburg (dpa/lno) - Wegen Sanierungsarbeiten an der Abfahrt zum Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel und an der Zufahrtsrampe zu den Terminals müssen Autofahrer demnächst mit Behinderungen rechnen. Die Leitplanken werden saniert, wie die Verkehrsbehörde am Montag mitteilte. Die Bauarbeiten an der Abfahrt finden demnach vom 16. bis zum 27. September statt, während die Arbeiten im Bereich der Zufahrtsrampe zu den Terminals vom 17. bis zum 20. September durchgeführt werden. In dieser Zeit werde jeweils ein Fahrstreifen gesperrt sein. In den Stoßzeiten könne es zu Verkehrsbehinderungen kommen.