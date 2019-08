Proteste gegen Hafen-Autobahn A26-Ost: Nabu will Erörterung

Hamburg (dpa/lno) - Natur- und Umweltschützer haben in Hamburg gegen die geplante Hafenautobahn A26-Ost protestiert. Um gegen die geplante Verbindung zwischen der A1 (Stillhorn) und A7 (Moorburg) im Süden der Stadt zu demonstrieren, versammelten sie sich am Dienstag in der Innenstadt, wo die Wirtschafts- und Verkehrsbehörde ihre Erörterungen der Einwände gegen den ersten Bauabschnitt des Projekts startete. Wegen der mehr als 1000 Stellungnahmen sind hierzu vorsorglich mehrere Tage vorgesehen, das Verfahren ist nicht öffentlich. Draußen forderten Demonstranten auf Plakaten "Zukunftsplan statt Autobahn" und keinen Bau der A26-Ost.