Hamburg (dpa/lno) - Früher als geplant ist das neue Teilstück der Bundesstraße 75 im Süden Hamburgs für den Verkehr freigegeben worden. Statt wie ursprünglich vorgesehen von Montag früh an wurden die Fahrzeuge schon am Sonntagnachmittag auf den neuen Straßenabschnitt geleitet. "Die Verkehrsumlegungen sind erfolgt. Der Verkehr läuft seit 15.30 Uhr", sagte Verkehrskoordinator Christian Merl am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Das verlegte B75-Teilstück als Ersatz für die frühere Wilhelmsburger Reichsstraße war am vergangenen Mittwoch mit einer Zeremonie symbolisch eröffnet worden.