Hamburg (dpa/lno) - Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) hält den Bau der Autobahnquerverbindung durch das Hamburger Hafengebiet - A26 Ost - angesichts der Klimadiskussionen weiterhin für überflüssig. Das teilte der Nabu in einer Presse-Einladung für heute mit. Er will seine Forderungen zur Hafenquerspange vorstellen, die er auch bei einem offiziellen Erörterungstermin der Wirtschafts- und Verkehrsbehörde am Folgetag (27.8.) einbringen will. Der Nabu ist der Auffassung, dass Hamburg mit der 9,7 Kilometer langen Strecke sozial und ökologisch, aber auch ökonomisch hohe Risiken eingeht.