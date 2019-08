Hamburg (dpa/lno) - Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) will gegen einen Planfeststellungsbeschluss für den Bau der Autobahnquerverbindung durch das Hamburger Hafengebiet - A26 Ost - klagen, wenn seine Einwendungen gegen das Projekt von der Wirtschafts- und Verkehrsbehörde nicht anerkannt werden. Er werde vor allem gegen Eingriffe in die Natur und Auswirkungen des Projekts auf das Klima vorgehen, kündigte Hamburgs Nabu-Chef Alexander Porschke am Montag an: "Eine neue Stadtautobahn ist ökologisch von Vorgestern und finanziell nicht vertretbar."