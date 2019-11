Hamburg (dpa/lno) - Die Vorbereitungen für die Fridays-for-Future-Demonstration haben in Hamburg am Freitagmorgen zu ersten Verkehrsbehinderungen geführt. Wegen des Aufbaus einer Bühne wurde die Willy-Brandt-Straße in Richtung Millerntorplatz um 4.00 Uhr gesperrt. Im Berufsverkehr sorgte das für erhebliche Behinderungen. Auf der A255 staue es sich stadteinwärts zwischen dem Kreuz Hamburg-Süd und Veddel auf rund zwei Kilometern, teilte ein Sprecher der Verkehrsleitstelle am Morgen mit. Im weiteren Verlauf stockte der Verkehr auf der Amsinckstraße bis zum Deichtorplatz, an dem die Sperrung der Willy-Brandt-Straße beginnt. Da viele Autofahrer über die Hafen-City auswichen, kam es nach Angaben des Sprechers auch hier zu mehr Verkehr.

Es sei damit zu rechnen, dass sich die Verkehrslage im Laufe des Tages noch weiter verschärfen werde, sagte der Sprecher.

Zehntausende meist junge Menschen wollen sich am Freitag im Norden den erneuten globalen Protesten anschließen und für mehr Klimaschutz demonstrieren. Die Jugendbewegung Fridays for Future rechnet in Hamburg mit rund 30 000 Teilnehmern am "Global Day of Climate Action".