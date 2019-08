Hamburg (dpa/lno)- Auszubildende und Schüler in Hamburg und der Metropolregion müssen mindestens bis Anfang 2021 auf günstigere HVV-Tickets warten. Eine Umsetzung der geplanten Entlastungen wird frühestens zum 1. Januar 2021 erfolgen können, wie Hamburgs Senator Michael Westhagemann (parteilos) in einer Antwort auf ein bürgerschaftliches Ersuchen mitteilte. Die Bürgerschaft hatte eine Prüfung gefordert, ob Azubis in den Genuss einer preislich dem Semesterticket für Studierende vergleichbaren HVV-Karte kommen können. Zuvor hatte der Radiosender NDR 90,3 am Montag darüber berichtet. Damit verzögere sich das Jugendticket um mindestens ein halbes Jahr.