Hamburg (dpa/lno) - Das Internationale Bauforum zu den großen Hamburger Ein- und Ausfallstraßen hat nach Angaben von Oberbaudirektor Franz-Josef Höing eine Fülle von Ideen und Impulsen erbracht. Nun werde es darum gehen, die Ergebnisse zu sortieren und in die Verwaltung einzubringen, sagte Höing kurz vor dem Ende der fünftägigen Veranstaltung am Freitag in Hamburg. Die Vorgängerveranstaltungen zum Beispiel zur HafenCity oder zum Sprung über die Elbe hätten sich jeweils in konkreten städtebaulichen Entwicklungen niedergeschlagen.