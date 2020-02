Hamburg (dpa/lno) - Nach jahrelangem Streit um die innerstädtische Verlegung des Fernbahnhofs Hamburg-Altona gibt es grünes Licht für das Großprojekt. Aus Kreisen der Finanzbehörde wurde am Dienstag ein Bericht des "Hamburger Abendblatts" bestätigt, wonach sich Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) mit dem Verkehrsclub Deutschland (VCD) auf eine Rücknahme der Klage gegen die Bahnhofsverlegung verständigt habe. Im Rahmen der jüngsten Einigungen seien Änderungen der ursprünglichen Planungen - sowohl den alten als auch den neuen Standort betreffend - vereinbart worden. Einzelheiten sollten am Nachmittag vorgestellt werden.

Nach den Plänen der Deutschen Bahn sollen die Fern- und Regionalzüge statt in Altona künftig am zwei Kilometer nördlich gelegenen S-Bahnhof Diebsteich halten, der dafür ausgebaut werden soll. Der Kopfbahnhof in Altona soll Platz für Wohnungen und einen Park machen. Der S- und Bus-Bahnhof sollen jedoch bleiben. Das Bundesverwaltungsgericht hatte im August 2018 einem Eilantrag des VCD gegen die Verlegung stattgegeben. Seitdem lag das Projekt auf Eis.

Die Bürgerinitiative Prellbock Altona nannte die Einigung einen faulen Kompromiss. Der VCD sei "eingeknickt", sagte Prellbock-Sprecher Michael Jung der Deutschen Presse-Agentur. Der Bahnhof Diebsteich sei als Fernbahnhof nach wie vor ungeeignet. Zugleich solle ein funktionierender Bahnhof aus einem belebten Quartier herausgenommen werden. Jung kündigte weitere Proteste an. "Lieber klare Position in der Öffentlihkeit beziehen als einen faulen Kompromiss mittragen."