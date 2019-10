Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger FDP hat die Überfüllung der Hafenfähren kritisiert. In diesem Jahr mussten Fahrgäste bislang in 1962 Fällen wegen Platzmangel an Land bleiben, wie die Hadag am Freitag mitteilte. 2017 waren es den Angaben zufolge zum gleichen Zeitpunkt 757 solcher Besetztmeldungen.

"Dieser Senat bekommt einfach keinen zuverlässigen und modernen ÖPNV hin", sagte der verkehrspolitische Sprecher der FDP, Ewald Aukes. Er forderte eine engere Taktung oder den Einsatz von größeren Schiffen auf den stark nachgefragten Routen. Auch ein Ausbau des Fährverkehres in den Süden und Osten müsse stärker in den Fokus rücken.

"Die höhere Anzahl an Besetztmeldungen erklärt sich durch den Zuwachs in den Fahrgastzahlen", teilte die Hadag am Freitag mit. Sie verzeichnete im ersten Halbjahr 1,5 Prozent mehr Passagiere. Nach Angaben des Unternehmens ist die Linie 62 zwischen den Landungsbrücken und Finkenwerder besonders beliebt. Hier gab es allein im September 191 Besetztmeldungen, obwohl dort seit diesem Jahr den Angaben zufolge ein zusätzliches Schiff eingesetzt wurde. Zuvor hatte das "Hamburger Abendblatt" berichtet.