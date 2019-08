Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs 43 stationäre Tempo-Blitzer haben der Stadt im ersten Halbjahr 2019 deutlich weniger Einnahmen beschert als im Vorjahreszeitraum. Die Gesamtsumme der Bußgelder sank von 6,1 auf 5,5 Millionen Euro, wie aus einer Senatsantwort auf eine Anfrage der CDU-Bürgerschaftsfraktion hervorgeht. Der profitabelste Blitzer war der an der Stresemannstraße 147 in Altona-Nord. Durch ihn kamen im ersten Halbjahr 2019 gut 690 000 Euro herein. Es folgte die Überwachungsanlage an der Finkenwerder Straße/Vollnhöfer Weiden in Waltershof mit knapp 407 000 Euro. Am dritthäufigsten bat ein Gerät an der Stresemannstraße 70 eilige Autofahrer zur Kasse, und zwar mit rund 337 000 Euro.