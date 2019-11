Uelzen (dpa/lni) - Rund 60 Landwirte haben sich am frühen Donnerstagmorgen mit ihren Traktoren aus Uelzen zu einem Bauernprotest nach Hamburg aufgemacht. Zunächst gab es deswegen noch keine größeren Verkehrsbehinderungen, wie ein Polizeisprecher sagte. Auch in den Landkreisen Lüneburg und Lüchow-Dannenberg sammelten sich Landwirte mit ihren Traktoren, um gemeinsam nach Hamburg zu fahren. Insgesamt werden dort mehrere tausend Teilnehmer erwartet.

Am Morgen kann es deshalb auf der B216, der B4 und der B209 zu langen Staus kommen. In den Orten Melbeck und Bardowick werden die Ampeln für die Fußgänger gesperrt. Ab 8 Uhr soll der Verkehr auf der B404 für mindestens eine Stunde stark beeinträchtig werden. Hier soll ein rund sieben Kilometer langer Konvoi in Richtung Hamburg fahren.

Die Bauern wollen bei der Umweltministerkonferenz in Hamburg gegen Umweltauflagen für die Landwirtschaft demonstrieren. Dabei geht es unter anderem um den Schutz des Grundwassers sowie um den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln wie Glyphosat.