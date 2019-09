Hamburg (dpa/lno) - Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Wilhelmsburg sind acht Menschen verletzt worden. Eine 56-Jährige missachtete am Mittwochnachmittag eine rote Ampel und fuhr über eine Kreuzung, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Dort sei sie mit einem Kleinbus zusammengestoßen. Das Auto der Frau sei auf die Beifahrerseite gekippt. Die 86 Jahre alte Beifahrerin sowie ein 41 Jahre alter Businsasse wurden bei der Kollision laut Polizeiangaben schwer verletzt. Beide seien in ein Krankenhaus transportiert worden. Die übrigen Beteiligten seien leicht verletzt worden.