Hamburg (dpa/lno) - Die für abschließende Arbeiten am neuen Lärmschutztunnel in Hamburg-Schnelsen geplante Teilsperrung der A7 am Wochenende ist abgesagt. Grund sei der zu erwartende Regen, sagte ein Sprecher von Via Solutions am Donnerstag. Die geplanten Asphaltarbeiten könnten bei schlechtem Wetter nicht erledigt werden. Ein neuer Termin stehe noch nicht fest.