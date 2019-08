Hamburg (dpa/lno) - Vor der Eröffnung der zweiten Röhre des Lärmschutztunnels an der A7 in Hamburg-Schnelsen sind noch drei Autobahnsperrungen erforderlich. Einzelheiten wollen die Verkehrsbehörde und die Bundesplanungsgesellschaft Deges heute erläutern. Eine erste Sperrung zwischen Stellingen und Schnelsen hat das Baukonsortium Via Solutions Nord bereits für das Wochenende vom 16. bis zum 19. August angekündigt. In der Zeit soll auf der Richtungsfahrbahn Nord (Flensburg/Kiel) offenporiger Asphalt eingebaut werden, der besonders lärmmindernd sei.