A7-Sperrung am Wochenende: Keine langen Staus in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) - Die Sperrung der Autobahn 7 zur Inbetriebnahme des Lärmschutzdeckels in Hamburg-Schnelsen hat am Wochenende zu weniger Verkehrsbehinderungen geführt als angenommen. Die Verkehrssituation sei den Umständen entsprechend sehr entspannt geblieben, teilte Verkehrskoordinator Christian Merl am Sonntagmittag mit. Weder am Samstag noch am Sonntag habe es bisher lange Staus gegeben. Die Arbeiten befänden sich im Zeitplan. Er gehe davon aus, dass die Sperrung planmäßig bis Montag 05.00 Uhr aufgehoben werden könne, sagte der Verkehrskoordinator.

Am Sonntag stockte der von Norden kommende Verkehr laut Verkehrsleitstelle vor Hamburg-Schnelsen bis zum Nachmittag konstant auf rund zwei Kilometern Länge. Aus südlicher Richtung kam es vor dem Dreieck Hamburg-Nordwest zu keinen nennenswerten Behinderungen. Am Samstag staute es sich zwischenzeitlich in beiden Richtungen auf einer Länge von circa vier Kilometern.

Das im Vorfeld befürchtete Verkehrschaos aufgrund der Sperrung und des Zweitligaspiels vom Hamburger SV im nahe gelegenen Volksparkstadion blieb aus. Nach Angaben der Verkehrsleitstelle verlief die Anfahrt der Zuschauer überwiegend reibungslos. Viele Fans waren offenbar dem Aufruf der Verkehrsbehörde gefolgt und mit dem öffentlichen Nahverkehr angereist.

Aufgrund der Inbetriebnahme der zweiten Röhre des Lärmschutzdeckels ist die A7 vom Dreieck Hamburg-Nordwest bis zur Anschlussstelle Schnelsen-Nord von Freitagabend (22.00 Uhr) bis Montagmorgen (05.00 Uhr) vollgesperrt.